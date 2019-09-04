شكرا لقرائتكم الحرس الثوري الإيراني يحتجز 7 سفن صيد و24 أجنبياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يحتجز الحرس الثوري الإيراني 7 سفن صيد على متنها 24 أجنبياً، حسب ما نقلته وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء عن "قسم العلاقات العامة" التابع للحرس اليوم الأربعاء.

وتم احتجاز السفن في منطقة جاسك بمحافظة هرمزكان جنوبي إيران أمس الثلاثاء على يد دورية بحرية لـ"مقر امامت" التابع للحرس.

وقال الحرس الثوري أن احتجاز السفن جاء "بسبب عدم الالتزام بالمسافة المسموح بها للصيد"، وبسبب "مخالفة قانونية" تتعلق بصيد الحيوانات المائية. وأضاف أنه تم تسليم الموقوفين إلى القضاء.

ووفقا لبيان الحرس، فإن السفن المحتجزة اصطادت نحو 222 طناً من أنواع الحيوانات البحرية المختلفة.