ترند الموجز|القبض على بوسي..وقصة خناقة أصالة وأحلام..ومرتضى يهدد كهربا واللاعب يبكي.. والإفتاء تحسم الجدل حول تجميد البويضات

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "ترند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، القبض على المطربة الشعبية بوسي في التجمع الخامس، وتمهيدا لانتقاله للأهلي.. كهربا يغازل الأهلاوية ويستفز الزمالكاوية.. ومرتضى منصور: ’’لو راجل اعملها يا بلطجي‘‘، وجمدت بويضاتي علشان لسه متجوزتش.. قرار فتاة مصرية يثير أزمة.. ما هي عملية تجميد البويضات؟.. والإفتاء تحسم الجدل حولها.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

القبض على المطربة الشعبية بوسي في التجمع الخامس

ألقت قوات الأمن صباح الأربعاء، القبض على المطربة الشعبية ياسمين محمد شعبان، الشهيرة بـ"بوسي"، في منزلها بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، بعد صدور حكم ضدها في قضايا شيكات بدون رصيد.

وبحسب اليوم السابع، فإن القضايا والأحكام النهائية التى صدرت ضد بوسى بسبب تحرير شيكات لطليقها، ومدير أعمالها السابق، وليد فطين، وتبين أن الشيكات بدون رصيد، ورفع قضايا ضدها أمام محكمة جنح النزهة، فضلاً عن إخلالها باتفاقات قديمة بينهما، ورفضها إعطاءه مبلغًا ماليًا نظير عمله معها كنسبة عن إدارة أعمالها.

جدير بالذكر أنه سبق أن صدر ضد بوسي، حكم قضائي بالحبس 9 سنوات، لاتهامها بتحرير شيكات دون رصيد، قيمتها 30 مليون جنيه، وذلك في القضيتين المقيدتين برقمي 21034 سنة 2015، و20353 سنة 2015، لصالح زوجها السابق وليد فطين.

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بلوك وشتائم متبادلة.. أحلام تهاجم أصالة: ’’منافقة وتعبانة‘‘.. والمطربة السورية ترد: ’’انفش خلقك؟‘‘

اندلعت حرب التصريحات الكلامية، بين المطربة السورية أصالة نصري، والفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، خلال الساعات الماضية.

بدأت القصة عندما تمنت أصالة الدعاء بالشفاء للإعلامية فجر السعيد، بسبب أزمتها الصحية الأخيرة مشيرة أنها لا تحمل لها أى كره لها، ودخلت أحلام تشيد بموقف المطربة السورية، قائلة: "هذا نفس الكلام اللي دائماً اقوله لفجر عنك أنت ما في منك طيبة وأصيلة وهذا سبب حبي لك اللي مستحيل ينتهي، شكراً على كلامك الطيب والدعاء لفجر دليل على طيب معدنك واصلك".

وردت أصالة قائلة: "حلومة أنا بعرف ومتأكدة إنك بتحبيني وبتحبيني كتير .. بس ليش مرات بتجاكريني يا حلومة يا حلومة والله ‏عذبتيني بهالسخن والبارد اللي صارلنا عايشين فيه تقريبا ربع قرن.. المهم الله يحفظك ويحفظ كل الطيبين ويشفي كل مريض".

بعد ذلك غضبت أحلام من تعليق أصالة، وقامت بحظر الفنانة السورية بالبلوك على تويتر، وهو ما أثار حيرة الجمهور.

ومؤخرا، خرجت أصالة في تصريحات تليفزيونية، وتحدث عن بلوك الفنانة الإماراتية، قائلة: «أحلام تعمل بلوك تعمل اللي بدها ياه.. تفش خلقها.. انفش خلقك حبيبتي؟، خليها تعمل بلوك يمكن هيك ترتاح.. ارتحتي الآن بيبي».

بعد ذلك عادت أحلام لترد على أصالة، قائلة في تصريحات تليفزيونية: «الشيء الوحيد اللي بعمله إليكي وهو حجمك عندي..بلوك، خلصنا».

وتساءلت: «لماذا أتابع شخصاً يصرح في الإعلام بانني أحرض أشخاصاً ضدها دون أن أذكر اسمه»، ووجهت أحلام رسالة لأصالة: «خلي عندك جرأة وقولي اسمي.. أنا أجرأ منك».

وأضافت أحلام: «أصالة عايزه تعمل بلبلة ليها وتاخد جنب (كورنر) وتقول للجمهور يلا اشتموا أحلام وسبوها.. أحلام هادي بتحرض الناس ضدي.. خلي عندك جرأة وقولي إني بحرض الناس ضدك.. لكن هي ما عندها الجرأة تطلع وتقول أحلام بتحرض الناس ضدي.. على الأقل أنا أجرأ منك.. وأنا لا أحب المنافقين».

وتابعت: «هي أصالة شو بتعمل.. بتعمل متل الثعبان بتقول على فجر السعيد إنه في مطربة خليجية صاحبتها هي اللي بتحرضها على عشان تهاجمني ولما يسألوها مين تقول من غير ذكر أسماء.. ومن المعروف إن فجر السعيد هي توأمي.. وبدي أقول لك أنا لساني مو قصير أنا لساني كتير طويل».

وعن إمكانية التصالح معها قالت: «على شو؟.. لما واحدة في وجهك تقولك بموت فيكي ومن وراكي تقول يخرب ذوقها.. لا عيب».

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تمهيدا لانتقاله للأهلي.. كهربا يغازل الأهلاوية ويستفز الزمالكاوية.. ومرتضى منصور: ’’لو راجل اعملها يا بلطجي‘‘

في أول ظهور إعلامي له، غازل محمود كهربا، لاعب وسط الزمالك السابق، وأفيس البرتغالي حاليا، جمهور الأهلي.

ووجه كهربا رسالة لجمهور الأهلي، في تصريحات لبرنامج "اللعيب" المذاع على فضائية "mbc مصر"، قائلا "هم عضلاتي، وأرى منهم حب غير طبيعي رغم عدم تقديمي أي شيء لهم، أشكرهم على الدعم الكبير ووقوفهم في ظهري وإن شاء الله الخير قادم بإذن الله أعود للمنتخب من جديد وفي شهر يناير سانتقل للنادي الذي أريده".

وترددت أنباء خلال الفترة الماضية، تفيد بأن انتقال كهربا لأفيس البرتغالي، هو مرحلة مؤقتة تمهيدا لانضمامه إلى النادي الأهلي في الانتقالات الشتوية المقبلة.

وعن رحيله عن الزمالك، أوضح كهربا: "القدوم للبرتغال خطوة مميزة بالنسبة لي، كنت أتحدث مع المقربين لي عن رغبتي في الاحتراف، وكنت قريبا من اللعب في الدوري التركي لكن المشكلة كانت في رغبتي بتواجد شرط جزائي في عقدي وهو ما رفضه الناديان التركيان الراغبان في ضمي وقتها، مع الفريق البرتغالي هناك شرط جزائي قيمته ليست كبيرة تحسبا لعدم التأقلم، والأهم أنني أتدرب جيدا".

كما وجه رسالة لجماهير الزمالك قائلا: "ليس من حق جمهور نادي الزمالك أن يغضب مني، لأني تركت النادي، فعقدي انتهى في 30 يونيو، ولم يكن يحق لي المشاركة بعد ذلك، وكان يجب أن يتم تجديده، ولم أبخل بنقطة عرق على الزمالك"، موضحا أن الجميع في نادي الزمالك كان يعلم موعد نهاية عقده ومنحوه وعودا زائفة.

وتابع لاعب الوسط: "مشكلتي ليست مع جماهير الزمالك مشكلتي مع شخصين يعلمان أنهما يؤذونني أذى غير طبيعي واسأل اللاعبين في الفريق، ورغم ذلك كنت اقاتل من أجل الفريق".

وأضاف اللاعب: "أول سنة حضرت فيها لنادي الزمالك كان عقدي 2 مليون و300 ألف جنيه، ولم أحصل منهم سوى على مليون جنيه فقط، قبل احترافي في نادي اتحاد جدة، وبعد عودتي للنادي وافق على إعارتي مرة أخرى، للعام الثاني، والنادي استفاد من ورائي بـ 84 مليون جنيه، ونادي الزمالك رفع اسمي".

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وبكى كهربا على الهواء موجها رسالة لوالديه قائلا: "وحشتوني جدا، ومتزعلوش مني علشان عرضتكم لمواقف سيئة، ولكن غصب عني لازم أضحي بحاجات لكي أصل لحلمي".

رد ناري من مرتضى منصور

من جانبه، رد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك على تصريحات كهربا، قائلا: "لو أنت راجل تعالي الأهلي".

وقال منصور، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج الزمالك اليوم، على قناة الحدث: "كهربا حصل على ملايين بفضل نادي الزمالك، ولدي تسجيلات ومستندات موثقة عن أفعال قام بها اللاعب فى السنوات الماضية".

وتابع مرتضى: "كهربا ممكن يروح الأهلي وأنا بقوله لو راجل اعملها، وهيبقى مصيرك زي مؤمن زكريا، اتذل واترمى"، مضيفا: "اللاعب تعمد استفزاز جمهور الزمالك بتصريحاته وحديثه عن النادي الأحمر وجماهيره".

وأضاف: ”هل ما تفعله هو رد الجميل للزمالك، لقد حصلت على مستحقاتك كاملة، بلاش استفزاز للجماهير، أنت بلطجي ضربت مضيفة سعودية وأخوك محبوس في قضية قتل“.

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جمدت بويضاتي علشان لسه متجوزتش.. قرار فتاة مصرية يثير أزمة.. ما هي عملية تجميد البويضات؟.. والإفتاء تحسم الجدل حولها

أثارت فتاة مصرية، تدعى ريم مهنا، جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، بعد إعلانها عن تجميد بويضاتها، حفاظا على فرصتها في الإنجاب في حال تأخر زواجها لما بعد سن الثلاثين أو الأربعين، الأمر الذي جعل الكثيرون يتساءلون عن هذه العملية، وهل هي حرام أما حلال؟.

الإفتاء تحسم الجدل

من جانبها قالت دار الإفتاء المصرية، إن عملية تجميد البويضات جائزة، وليس فيها محظور شرعي إذا ما تمت وفق ٤ ضوابط.

وأضافت الإفتاء في فتوى نشرتها عبر صفحتها الرسمية بالفيس بوك: تجميد البويضات تعتبر من التطورات العلمية الجديدة في مجال الإنجاب الصناعي، مما يتيح للزوجين فيما بعد أن يكررا عملية الإخصاب عند الحاجة، وذلك دون إعادة عملية تحفيز المبيض لإنتاج بويضات أخرى".

وحددت الإفتاء عدة ضوابط شرعية يجب مراعاتها عند عملية تجميد البويضات، وهي:-

الضابط الأول: أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، وأن يتم استخراج البويضة واستدخالها بعد التخصيب في المرأة أثناء قيام علاقة الزوجية بينها وبين صاحب الحيوان المنوي، ولا يجوز ذلك بعد انفصام عرى الزوجية بين الرجل والمرأة بوفاة أو طلاق أو غيرهما.

الضابط الثاني: هو أن تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تمامًا تحت رقابة مشددة، بما يمنع ويحول دون اختلاطها عمدًا أو سهوًا بغيرها من اللقائح المحفوظة

الضابط الثالث: تمثل في ألا يتم وضع اللقيحة في رَحِمٍ أجنبيةٍ غير رحم صاحبة البويضة الملقحة لا تبرعًا ولا بمعاوضة

الضابط الرابع: ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين نتيجة تأثر اللقائح بالعوامل المختلفة التي قد تتعرض لها في حال الحفظ، كحدوث التشوهات الخِلقية، أو التأخر العقلي فيما بعد.

ما هي عملية تجميد البويضات؟

عملية جراحية تعرف بـ"حفظ الخلية البيضية الناضجة بالتجميد"، وتبدأ أولًا بتحفيز المبيض على إفراز البويضة، ويتم تجفيفها من الماء كليًا بعد الحصول عليها، ويجب أن تتم العملية في بضع دقائق بهدف المحافظة على شكل البويضة، وتحفظ في حرارة منخفضة 196 درجة تحت الصفر، وتستخدم العديد من مضادات الصقيع الخلوية قبل أن توضع البويضة في سائل الآزوت، وعندما ترغب المرأة لاحقا في إنجاب أطفال، يذاب ثلج البويضة ويتم تخصيبها.

سبب إعلان الفتاة المصرية تجميد بويضاتها

يعتبر قرار ريم، غريب على مجتمعنا والأول من نوعه، بحجة عدم ظهور الزوج المناسب لها حتى الآن.

وقالت الفتاة في فيديو نشرته عبر صفحتها بالفيس بوك: "تجميد البويضات هي عملية يتم فيها الحقن وتساعد على تنشيط إفراز البويضات خلال ساعة من الزمن عن طريق ثلاث فتحات بالبطن بحجم صغير جدا لا يوجد لهم أى أثر بعد العملية، ويتم من خلالها سحب البويضات، ووضعها فى ثلاجة لتتم عملية التجميد، ويتم حفظها لمدة عشرين أو ثلاثين عاما وتكون صالحة للاستخدام".

وعن مصير البويضات المجمدة في حال زواجها، قالت: "لو اتجوزت وحصل حمل طبيعي، خلاص تمام مش هحتاج لها، ولكن لو محصلش حمل هعمل حقن أنابيب للبويضات بتاعتي".

وعن سبب إعلانها هذا الأمر، أوضحت ريم: “شاركت الناس بالفيديو ده علشان عدة أسباب، أولها لو واحدة عاوزه تعمل كده تاخد الفكرة وثاني سبب هو تأخر زواج الفتيات”.

وفسرت ريم قدومها على تجميد بويضاتها، قائلة: "أنا كنت مقتنعة أننى أرغب فى الزواج بعد سن الثلاثين بسبب تحقيق أحلامي فى رسم خريطة حياتي فى العمل و هذا مناسب لي".

وشددت الفتاة على أنها لا تتكهن بحساب الفترة التى ستتزوج فيها بعد سن الثلاثين حتى ظهور الشخص المناسب الذى ينال حبها، ومن الممكن أن يحدث هذا فى سن متأخر بعد الاربعين ويكون وضع الإنجاب صعب فى هذا السن، وبعد البحث لفترة طويلة وجدت أن تجميد البويضات هو الأفضل فى هذه المرحلة لعدم الاستعجال فى الزواج.

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