الجميل التقى جريصاتي وجدد رفضه للمطامر البحرية

التقى رئيس حزب "​الكتائب​ اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ في بيت الكتائب المركزي في ​الصيفي​ وزير ​البيئة​ ​فادي جريصاتي​ وجرى البحث في الخطة التي تمت الموافقة عليها في ​مجلس الوزراء​ .

وابدى الجميل رفضه التام لمبدأ ​المطامر​ البحرية، مشدداً على ضرورة اعتماد حل مؤقت يقضي باعتماد الطمر الصحي في المناطق غير المأهولة حماية لصحة الناس على ان تباشر ​الحكومة​ تجهيز معامل فرز ومعالجة متطورة في كل المناطق