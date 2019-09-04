الجميل التقى جريصاتي وجدد رفضه للمطامر البحرية

التقى رئيس حزب "الكتائب اللبنانية" النائب سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي وزير البيئة فادي جريصاتي وجرى البحث في الخطة التي تمت الموافقة عليها في مجلس الوزراء .
وابدى الجميل رفضه التام لمبدأ المطامر البحرية، مشدداً على ضرورة اعتماد حل مؤقت يقضي باعتماد الطمر الصحي في المناطق غير المأهولة حماية لصحة الناس على ان تباشر الحكومة تجهيز معامل فرز ومعالجة متطورة في كل المناطق
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