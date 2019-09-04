أكد ​محافظ​ ​البنك المركزي الايراني​ أن برنامج توفير العملة الاجنبية لتغطية واردات السلع الاساسية ماض دون الاخذ بالاعتبار المقترحات الاوروبية المقدمة ل​طهران​. وأوضح عبدالناصر همتي في تصريح على هامش ​مجلس الوزراء​ الايراني اليوم الاربعاء، أن منح خط ائتمان بواقع 15 مليار ​دولار​ مقابل شراء او ضمان ​النفط​، جزء من الجهود الاوروبية لاثبات تعهداتهم في اطار ​الاتفاق النووي​ وللحد من اتخاذ طهران خطوات باتجاه تقليص الالتزامات.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر البنك المركزي الايراني: توفير السيولة الاجنبية ماض دون المقترحات الاوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.