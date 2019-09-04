عبد الامير قبلان: القضية الفلسطينية قضية العرب والمسلمين

استقبل رئيس ​المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى​ الشيخ ​عبد الامير قبلان​، السفير العراقي في ​لبنان​ ​علي العامري​ في زيارة وداعية وجرى التباحث في التطورات والاوضاع في لبنان والمنطقة.

ولفت العامري بعد اللقاء إلى "إننا قمنا بزيارة مهمة وخاصة بالنسبة لي الى سماحة الشيخ قبلان، هذه الشخصية الدينية الكبيرة القامة من القامات الاسلامية في لبنان اولا للاطمئنان عليه وعلى صحته وسلامته وثانيا لتوديعه بسبب انتهاء مهام عملي كسفير في لبنان، وايضا لتقديم التعازي بمناسبة شهر محرم الحرام، ونتمنى الله ان يطيل بعمره ويعطيه ​الصحة​ لانه احد اهم المصادر للامن والامان في لبنان واهم المصادر التوحيدية الدينية الموجودة على الساحة اللبنانية، والف شكر لسماحته على استقباله لنا اليوم، وايضا لتعاوننا الدائم في عملنا اليومي على الساحة اللبنانية".

واستقبل الشيخ قبلان، ممثل حركة "حماس" في لبنان ​احمد عبد الهادي​ وجرى استعراض الاوضاع العامة في لبنان، والتطورات على الساحة الفلسطينية.

ورحب الشيخ قبلان بالوفد، معتبراً ان "​القضية الفلسطينية​ قضية العرب والمسلمين والاولى هو ان يحتضن هذه القضية المحورية ويدعم نضال وجهاد ​الشعب الفلسطيني​ لنيل حقوقه المشروعة، ونحن نعتبر ان الشعب الفلسطيني اهلنا واخواننا وما يصيبه يصيبنا، وعلينا ان نحافظ على هذا الشعب كما نحافظ على انفسنا".

واكد "ضرورة ترسيخ وحدة الشعب الفلسطيني وتضامنه في مواجهة الاحتلال"، منوهاً بـ"الموقف الفلسطيني الرافض ل​صفقة القرن​ التي نعتبرها صفقة استعمارية لتصفية القضية الفلسطينية".