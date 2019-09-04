الحسن ترأست إجتماع مجلس الامن المركزي لبحث الخطة الامنية لانتخابات صور

ترأست وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ اجتماع ​مجلس الامن المركزي​، في حضور: النائب العام لدى محكمة التمييز بالانابة القاضي ​عماد قبلان​، المدير العام للامن العام ​اللواء عباس ابراهيم​، المدير العام لقوى الامن الداخلي ​اللواء عماد عثمان​، محافظ مدينة بيروت ​القاضي زياد شبيب​، نائب رئيس الاركان للعمليات في الجيش العميد الركن نواف جباوي، نائب المدير العام لأمن الدولة العميد ​سمير سنان​، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن ​انطوان منصور​، امين سر مجلس الامن المركزي الداخلي بالوكالة العقيد سامي ناصيف، رئيس شعبة الخدمة والعمليات في قوى الامن الداخلي العقيد جان عواد ومدير مكتب الوزيرة الحسن العقيد محمود قبرصلي.

في بداية الاجتماع، دان المجلس الاعتداء الارهابي على لبنان، تلاه بحث في الخطة الامنية المخصصة للانتخابات الفرعية في الدائرة الصغرى في صور.

كما تطرق الاجتماع الى الاجراءات المتخذة خلال احياء ​مراسم عاشوراء​ في المناطق اللبنانية.

واوعزت الحسن الى قوى الامن الداخلي بتعزيز عناصر السير على الطرقات مع بدء ​العام الدراسي​ للتخفيف قدر الامكان من زحمة السير.



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