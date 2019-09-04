أبو فاعور:لاخضاع المدافىء المستوردة للفحوصات تجنبا لحوادث الحريق وحفاظا على السلامة العامة

شدد وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ خلال لقائه وفدا من صناعيي المدافىء على تطوير هذا القطاع المنتشر في البقاع و​الشمال​ و​الجنوب​ والذي يؤمن حاجة السوق اللبناني ويفيض انتاجه منه في حال تحديد الاستيراد من هذه المنتجات التي تدخل لبنان من أكثر من مصدر، على "أهمية المحافظة على هذه الصناعة لانها كناية عن ورش صناعية تدخل في التراث الثقافي والاجتماعي لأبناء القرى. ثم تطورت كثيرا فباتت تضاهي الصناعة الأجنبية وقادرة على التصدير في حال توفير الفرص المواتية لها".

وبعدما شكا أعضاء الوفد من الاستيراد، إستوضح الوزير أبو فاعور عن سبب تكرار حوادث الحريق الناجمة عن المدافىء، فتبين أن غالبية ما يستورد لا تستوفي الشروط والمعايير المطلوبة. فأبلغ الحاضرين قرار ​وزارة الصناعة​ باخضاع المستوردات من المدافىء للفحوص المخبرية في معهد البحوث الصناعية حفاظا على ​السلامة العامة​.

