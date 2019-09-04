زار محافظ ​بعلبك الهرمل​ ​بشير خضر​ مقر ​الرابطة المارونية​، حيث التقى رئيس الرابطة النائب السابق ​نعمة الله أبي نصر​، وقد حضر الاجتماع بدعوة من رئيس الرابطة النائب انطوان حبشي ورئيس اتحاد بلديات ​دير الاحمر​ المحامي جان فخري وكل من رئيسي بلديتي دير الاحمر و​القاع​ لطيف القزح و​بشير مطر​.

وكانت الزيارة مناسبة للبحث في شؤون المنطقة الإنمائية والخدماتية وما ينفذ فيها من مشاريع. كذلك جرى عرض ملف ​الضم والفرز​ العائد الى ​مشاريع القاع​ ووجوب الانتهاء منه سريعا.

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كانت هذه تفاصيل خبر خضر بحث مع ابي نصر وحبشي ورؤساء بلديات في مشاريع منطقة بعلبك الهرمل الانمائية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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