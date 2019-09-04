ابو سليمان: لضرورة التوحد لما فيه مصلحة القطاع المصرفي والعاملين فيه

ترأس وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ اجتماعاً في ​وزارة العمل​ ضم رئيس ​جمعية المصارف​ الدكتور ​سليم صفير​ على رأس وفد من الجمعية ورئيس اتحاد ​نقابات موظفي المصارف​ في ​لبنان​ جورج انطوان الحاج ونقيب موظفي المصارف اسد خورري على رأس وفد من الاتحاد، وتناول البحث عقد العمل الجماعي بين الجهتين، حيث تقدم ابو سليمان بطروحات لحل النقاط العالقة.

وتم الاتفاق المبدئي على النقاط العالقة ومن بينها رفع المنح المدرسية الى4 ملايين وخمسمئة الف ليرة لبنانية، رفع المنح الجامعية الى 7 ملايين، توزيع مكافاءات الـ3% بطريقة تؤمن العدالة بعد تقسيم الموظفين الى ثلاث فئات.

كما اعلن رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف "انهم يعدّون دراسة حول نظام تقاعدي، ووافقت جمعية المصارف على إعطاء "الداتا" المتوفرة من دون الالتزام بما سينتج عن استخدامها".

وقد تقرر ان يعود الفريقان الى جمعية المصارف والاتحاد واتخاذ القرارات النهائية بشأن المقترحات التي طرحت من قبل الوزارة، للعودة والتوقيع على العقد الجماعي لعامي 2019-2020 بعد عدم تجديده منذ سنوات.

واكد ابو سليمان ان اجواء الاجتماع كانت ايجابية، وانه متفائل بتوقيع سريع لعقد العمل قريباً جداً وشكر الجهتين على "تجاوبهما مع طروحاته وتفهمهما للازمة الصعبة التي تمر بها البلاد"، مشدداً على "ضرورة التوحد لما فيه مصلحة ​القطاع المصرفي​ والعاملين فيه".