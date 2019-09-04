جبق: سنطبق القانون 174 والذين يصرون على المخالفات يعرّضون مؤسساتهم للإقفال

قد وزير الصحة العامة د. ​جميل جبق​ ​مؤتمر​ًا صحافيًا مشتركًا مع ​منظمة الصحة العالمية​ أعلن فيه عن ​وزارة الصحة​ خالية من ​التدخين​ والخطوات التي سيتم اتباعها للبدء بتطبيق ​القانون 174​ المتعلق بالحد من التدخين، وذلك بحضور ممثلة منظمة الصحة العالمية في ​لبنان​ د. إيمان الشنقيطي ومدير برنامج الوطني للحد من التدخين فادي سنان ورئيسة دائرة الرعاية الصحية الأولية د. ​رندة حمادة​.

أكد وزير الصحة العامة جميل جبق أن إعلان ​وزارة الصحة العامة​ خالية من التدخين هو مشروع تم الإنطلاق به من وزارة الصحة كخطوة أولى من المفترض أن تُستتبع بخطوات لاحقة لجعل كل الوزارات في لبنان خالية من التدخين، وذلك في إطار سعينا لتطبيق القانون 174 الذي لم يُطبق حتى الآن.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع منظمة الصحة العالمية أعلن فيه عن وزارة الصحة خالية من التدخين والخطوات التي سيتم اتباعها للبدء بتطبيق القانون 174 المتعلق بالحد من التدخين، شدد عهلى انه " سنمضي قدمًا في تطبيق هذا القانون".

Advertisements

وأضاف "سنتخذ كل الإجراءات الممكنة لمنع التدخين في الأماكن المقفلة، من خلال تكليف مراقبي وزارة الصحة القيام بجولات على ​المطاعم​ والمقاهي للتأكد من أن المعنيين في هذه الأماكن ملتزمون تطبيق القانون. وإذا تم رصد مخالفات كالسماح بالتدخين في مكان مقفل أم السماح لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر بتدخين النرجيلة مثلا، سيتم تكبيد المؤسسة المعنية غرامة مرتفعة في المرة الأولى للمخالفة ، وإذا تكررت لن نتردد في إقفال المؤسسة".

وأكد الوزير جبق أن دول العالم سبقتنا بأشواط في منع التدخين في الأماكن المقفلة، ومن واجبنا حماية وطننا ومجتمعنا لأن التدخين آفة مرضية وتسبب ​الأمراض​ الكثيرة. والمفارقة أن العديد من الأهالي غير واعين لهذا الخطر ويسمحون لأولادهم المراهقين والذين لا تتجاوز أعمارهم الثالثة عشرة، أن يدخنوا النارجيلة. وقال وزير الصحة العامة: إن مثل هؤلاء الأهل يستحقون الذهاب إلى السجن لأنهم لا يقومون بواجبهم تجاه أولادهم والمجتمع!

وعن ضمانة تنفيذ قانون الحد من التدخين بعد الفشل في ذلك سنوات عديدة، لفت جبق إلى أن وزارة الصحة العامة تنسق مع ​وزارة الداخلية والبلديات​، وقد بدأ عدد من البلديات مشكورة بدهم عدد من المقاهي والمطاعم التي لا تلتزم بتطبيق القانون. وأمل تعميم الأمر على كل بلديات لبنان التي تعتبر شريكًا أساسيًا في الموضوع بهدف مشاركة وزارة الصحة في عملية المراقبة. وكرر الوعد بأنه لن يكون متساهلا في تطبيق القانون ففي كل مكان يتم ضبط تدخين مخالف للقانون، سيتم فرض غرامة أولية، على أن يتم إقفال المؤسسة لدى تكرار المخالفة بهدف الحفاظ على صحة المواطنين.