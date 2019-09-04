لفت المحامي ​أنطوان نصرالله​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "التراشق الإعلامي بين المسيحيين يؤسس لحرب جديدة، الخلاصة ضاع العمر ولم يتعلم المتقاتلون شيئا والكنيسة غائبة والمجتمع رجل في ​لبنان​ ورجل في بلاد الله الواسعة"، متسائلا "متى يا رب تنقذنا من هؤلاء؟ كي لا يضيع العمر مرة جديدة؟".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنطوان نصرالله: التراشق الإعلامي بين المسيحيين يؤسس لحرب جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.