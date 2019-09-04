النشرة: نقل رجل الى مستشفى الهمشري بعد سقوطه في البحر بسبب دوار

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا، ان ​الصليب الاحمر اللبناني​، نقل م.ص.ز. (64 عاما) الى ​مستشفى​ "الهمشري" في صيدا، بعد سقوطه في البحر بسبب دوار أصيب به أثناء وقوفه في الطابق الثاني في المدنية الصناعية الجديدة في سينيق.

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