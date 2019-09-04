اشارت قناة "otv" الى الاجتماع الايجابي الذي عقد صباحا في بعبدا ضم المبعوث الفرنسي بيار دوكان ومستشارين لرئيس الجمهورية، ولفتت الى ان دوكان جدد التأكيد ان سيدر قائم وشدد على ضرورة الاسراع بالاصلاحات ووضع اولويات المشاريع.
وذكرت ان دوكان رأى ان اجتماع القادة السياسيين ببعيدا مؤشر جيد الا انه شدد على اهمية السير بالاجراءات التي اتفق عليها.
كانت هذه تفاصيل خبر otv: دوكان جدد التأكيد ان سيدر قائم وشدد على ضرورة الاسراع بالاصلاحات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.