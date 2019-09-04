otv: دوكان جدد التأكيد ان سيدر قائم وشدد على ضرورة الاسراع بالاصلاحات

اشارت قناة "otv" الى الاجتماع الايجابي الذي عقد صباحا في ​بعبدا​ ضم المبعوث الفرنسي ​بيار دوكان​ ومستشارين ل​رئيس الجمهورية​، ولفتت الى ان دوكان جدد التأكيد ان سيدر قائم وشدد على ضرورة الاسراع بالاصلاحات ووضع اولويات المشاريع.

وذكرت ان دوكان رأى ان اجتماع القادة السياسيين ببعيدا مؤشر جيد الا انه شدد على اهمية السير بالاجراءات التي اتفق عليها.