علمت "​الخليج 365​" ان المبعوث الفرنسي ​بيار دوكان​ التقى في ​قصر بعبدا​ اليوم بعيدا عن الاعلام مستشارة ​رئيس الجمهورية​ ميراي عون ومستشار الرئيس للشؤون الإقتصادية ​فادي عسلي​ وجرى عرض لورقة العمل الاقتصادية ومقررات مؤتمر "سيدر".

واكد دوكان بذل ​فرنسا​ للجهود من اجل تنفيذ مقررات "سيدر"، كما اخذ علما بالاجراءات والمقترحات التي قدمها رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ خلال الاجتماع الاقتصادي المالي الذي عقد في قصر بعبدا والتي اعتبرها المجتمعون مرتكزا لمعالحة الاوضاع الاقتصادية.



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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: دوكان التقى ميراي عون وفادي عسلي وبحث معهما ورقة العمل الاقتصادية ومقررات "سيدر" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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