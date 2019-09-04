النشرة: سيتم ملء الشواغر في وزارة العدل خلال جلسة الحكومة غداً

علمت "​الخليج 365​" انه سيتم ملء الشواغر في ​وزارة العدل​ خلال الجلسة التي سيعقدها ​مجلس الوزراء​ غدا، وذلك بعد التفاهم على طرحها من خارج جدول الاعمال بين ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون​ ورئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​.

ووفق معلومات "النشرة" فإن ​التعيينات​ ستشمل المواقع التالية: رئيس ​مجلس القضاء الاعلى​، المدعي العام التمييزي، رئيس ​مجلس شورى الدولة​، رئيس هيئة التشريع والاستشارات. والمدير العام لوزارة العدل.

ووفق المعلومات ايضا ان التعيينات ستراعي ​المحاصصة​ بين تياري "الوطني الحر" و"المستقبل".

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