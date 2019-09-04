الخارجية الكويتية ردا على العراق: منصة "فيشت العيج" حق سيادي

ردت ​وزارة الخارجية​ ​الكويت​ية على الاحتجاج ​العراق​ي ضدها في ​مجلس الأمن​، مؤكدة أن "بناءها منصة بحرية فوق منطقة فيشت العيج، حق سيادي"، مشددة على أن "​المياه​ الإقليمية تم تحديدها بموجب المرسوم الصادر بتاريخ 17-12-1967 بشأن عرض البحر الإقليمي لدولة الكويت وتم تحديثه بتاريخ 19-10-2014 بشأن تحديد المناطق البحرية لدولة الكويت وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 15 من اتفاقية ​الأمم المتحدة​ لقانون البحار 1982 والمودعة لدى الأمم المتحدة".

وفي بيان لها، لفتت ​الخارجية الكويتية​ إلى أن "فشت العيج هي مساحة من الأرض مكونة طبيعية فوق سطح البحر وتقع في المياه الإقليمية الكويتية وعليه فإن بناء المنصة حق سيادي لدولة الكويت في إقليمها وبحرها الإقليمي وتم بناء المنصة لأغراض الملاحة البحرية في خور عبد الله بالإضافة إلى تلبية الاحتياجات الأمنية لهذه المنطقة وقد تم إخطار العراق من خلال محضر الاجتماع السادس للجنة الكويتية - العراقية بعزم دولة الكويت على إقامة المنصة كما تم توجيه مذكرة للسفارة العراقية لدى دولة الكويت بهذا الشأن بتاريخ 8 -2-2017".