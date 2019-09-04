قرقاش: وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية

اشار وزير الدولة للشؤون الخارجية الاماراتي ​انور قرقاش​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى اننا نتطلع بثقة وتفاؤل إلى نجاح إجتماع جدة بين ​حكومة​ ​اليمن​ الشقيق والمجلس الانتقالي الجنوبي، وحدة الصف ضد الانقلاب الحوثي ومضاعفة الجهد في مواجهته هي الأولوية، والشكر والتقدير للملكة العربية ​السعودية​ الشقيقة على قيادة التحالف سياسيا وعسكريا بحرص وحنكة واقتدار.

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