مسؤول بحماس: انتهاك نتانياهو لرموزنا تحد سافر لمشاعر الأمة

أكد المتحدث باسم حركة "حماس" حازم قاسم أن "انتهاك رئيس ​الحكومة الاسرائيلية​ ​بنيامين نتانياهو​ لرموزنا الدينية هو تحد سافر لكل مشاعر الأمة العربية والإسلامية"، مشيراً إلى أن "نتانياهو المرتبك إزاء فشله أمام ​المقاومة الفلسطينية​ في غزة والمقاومة الإسلامية في ​لبنان​، يحاول استعراض انجازاته المزيفة من خلال زيارته، بحثا عن أصوات اليمين الصهيوني المتطرف"، لافتاً إلى أن "نتانياهو يواصل من خلال الزيارة تنفيذ سياسته في تهويد ​الضفة الغربية​".

وشدد قاسم على أن "الشعب الفلسطييني في الضفة الغربية سيواصل مقاومته ونضاله عبر تنفيذ عمليات فدائية كبيرة، ولن يسمح للإحتلال بتمرير هذا المخطط وسيفرض إرادته على المحتل" ورأى أن "حركة التطبيع العربي مع الإحتلال المتزايدة في الآونة الأخيرة، فتحت المجال أمام نتانياهو لمواصلة انتهاكاته بحق مقدساتنا وشجعته أكثر على تشديد الإجراءات الإسرائيلية في الضفة على وجه الخصوص".