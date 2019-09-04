نتانياهو يعين نفسه وزيرا للرفاه بعد استقالة حاييم كاتس بسبب قضية فساد

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ تعيين نفسه لمنصب وزير الرفاه بعد استقالة حاييم كاتس من هذا المنصب الشهر الماضي بسبب فتح تحقيق معه في قضية فساد. وأبلغت ​الحكومة الإسرائيلية​ ​الكنيست​ رسميا بأن نتانياهو سيحتل نفسه لهذا المنصب بدلا عن تعيين عضو آخر من حزبه "الليكود" له، ليصبح بذلك يتولى أربع حقائب وزارية، بالإضافة إلى ​رئاسة الحكومة​، وهي الدفاع و​الصحة​ والرفاه والشتات.

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