الحكومة اليمنية أكدت رفض الحوار مع المجلس الانتقالي الجنوبي

أكدت ​الحكومة اليمنية​ "رفضت حوار المجلس الانتقالي الجنوبي"، مؤكدة "رغبتها في عقد حوار مع ​الإمارات​ فقط بهدف حل الأزمة في جنوب اليمن"، مشيرةً إلى انه "إذا كان لا بد من حوار، فإنه سيكون مع الأشقاء في ​الإمارات العربية المتحدة​ وتحت إشراف الأشقاء في ​المملكة العربية السعودية​، باعتبار أن الإمارات هي الطرف الأساسي والأصيل في النزاع بيننا وبينهم، وما المجلس الانتقالي إلا واجهة وأداة أساسية لهم"، لافتةً إلى "إننا لا نريد أن نجلس مع الأدوات، نحن نريد أن نجلس مع صاحب الأدوات".

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