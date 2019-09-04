يشهد معرض دمشق الدولي بدورته الـ61 مشاركة دولية وعربية واسعة وشهد زيارة أكثر من مئة ألف زائر وسطيا كل يوم، كما شهد مشاركة دول عربية اساسية واسعة على راسها الجزائر وعمان ولبنان والعراق والامارات الممثلة بأكثر من 40 رجل اعمال إماراتيا.
وتعتبر هذه المشاركة فعالة جدا حيث بحث الجانبان الاماراتي والسوري استثمارات في عدة مجالات اقتصادية في سورية لتحقيق التقارب بين القطاع الخاص الاماراتي والقطاع الخاص السوري بهدف إيجاد مزيد من الشراكات المستقبلية اضافة الى بناء شراكات كبيرة بين الجانبين في مجال استيراد وتصدير المواد الغذائية والتجارة والتجزئة والزراعة والمعادن والطاقة الكهربائية والبناء والسياحة.
ولوحظ اهتمام القطاع الخاص الإماراتي بالتعاون مع غرف التجارة السورية لما فيه مصلحة الجانبين في تنمية التبادل التجاري في جميع القطاعات كما تم البحث في الإسهام والمشاركة في إعادة إعمار سوريا وتحسين الأجواء والعلاقات والمناخات الاقتصادية مع سوريا و خلق سوق في سورية والمشاركة في مشاريع التعمير والإسكان وكل هذه الاجواء الايجابية سوف تمهد الطريق مستقبلا لفتح باب لاعادة العلاقات السياسية السورية الامارتية من جديد كما كانت قبل سنوات الحرب.
ويشار الى ان الامارات فتحت سفارتها في دمشق في كانون الاول من العام الماضي وأتت المشاركة الاماراتية الواسعة في المعرض تأكيدا لان الشعوب العربية تتطلع لاعادة علاقات شاملة مع الشعب السوري اولا وتمهيد العلاقات لاعادتها مع الدولة السورية ثانيا متمثلة بالقيادتين السورية والاماراتية.
كانت هذه تفاصيل خبر معرض دمشق الدولي شهد زيارة أكثر من مئة ألف زائر يوميا ومشاركة 40 رجل اعمال اماراتي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.