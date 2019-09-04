النشرة: الجيش السوري حاول التقدم على محور اعجاز بريف إدلب الشرقي

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بان "​الجيش السوري​ رد على خرق المسلحين وحاول التقدم على محور اعجاز ب​ريف إدلب​ الشرقي حيث دارت ​اشتباكات​ عنيفة بين الجيش والمسلحين بالتزامن مع قصف مدفعي مكثف على محاور تحرك الاخير في مدينة ​كفرنبل​ وبلدة كفرسجنة بالريف الجنوبي مع تحليق مكثف لطيران الاستطلاع التابع للجيش السوري في سماء المحافظة، كما استهدف الجيش تجمعات المسلحين فجر اليوم بالمدفعية الثقيلة في منطقة ريف المهندسين الأول ب​ريف حلب الجنوبي​".

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