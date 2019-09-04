الحرس الثوري الإيراني يحتجز سبعة قوارب صيد في خليج عمان

أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​ عن "احتجاز سبعة قوارب صيد واعتقال 24 أجنبيا كانوا على متنها قرب ميناء جاسك في خليج عمان"، موضحاً أن "قوارب ​الصيد​ انتهكت القوانين الخاصة بالصيد واقتربت من السواحل الإيرانية أكثر من المسافة القانونية"، مشيراً إلى "مصادرة 222 طن من الأسماك كانت على متن القوارب".

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