الدفاع التركية: بدء التدريب على استخدام "إس400" الروسية

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​ عن "بدء التدريبات على ​منظومة​ "إس-400" في ​روسيا​ بمشاركة عناصر من ​القوات​ الجوية التركية"، موضحةً أن "التدريبات تأتي في إطار مشروع نظام الدفاع الصاروخي الجوي بعيد المدى"، مشيرةً إلى أن "التدريبات تجري في مدينة غاتشينا الروسية". وفي 12 تموز، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية إس-400.

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