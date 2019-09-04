كيف أخلص نفسي من الضغط النفسي؟

دبي - بواسطة محمد فارس © Albawaba.com قدمت بواسطة القيام بممارسة القيام بممارسة الرياضة وتمارين التنفس والحرص على تناول غذاء صحي متوازن

يعرف الضغط النفسي بأنه رد الفعل على تغيير يتطلب الاستجابة أو التكيف البدني والعقلي والعاطفي، ويذكر أنه يمكن أن يأتي من أي موقف أو تفكير يجعل الشخص يشعر بالإحباط أو الغضب أو العصبية أو القلق.

أسباب الضَّغط النفسي:

- تختلف الأسباب التي تقبع وراء الإصابة بأي ضغوطات نفسيّة منها:

- الضائقات الماليّة، حيث إنَّ الإنسان يحتاج إلى المال من أجل تغطية متطلبات الحياة، ولكن عند عدم توفر هذا المال لسببٍ ما فإنه يشعر بالضَّغط النفسي.

- العمل، يعتبر العمل ومشاكله من أكثر الأسباب التي تسبب الضَّغط النفسي للشخص، حيث إنَّ كل شخص يحاوِل إبراز الأفضل من أجل التثبيت في العمل أو التقدّم فيه.

- المشاكل الأسرية، فالمشاكِل التي تحدث في الأسرة سواء كانت بين الوالدين أو بين الإخوان والاخوات تؤثِّر سلباً على الشخص.

إن علاج الضغوط ليس بالتخلص منها فهي جزء من حياتنا، ووجودها يثبت وجودنا في هذه الحياة، وإنما بتعلم مجموعة التقنيات الإيجابية للتعامل معها والتخفيف من سلبياتها، خاصة بعد أن تعرفنا أسبابها:

1- يجب أن نتعلم وضع أهداف معقولة لتحقيقها ضمن فترة زمنية محددة ومناسبة، فهذا يساعد على التخفيف من التوتر والضغط.

2- تغيير أو إلغاء ما يسبب الضغط، فإذا لم نستطيع إلغاءه فيمكن أن نغير أفكارنا السلبية نحوه.

3- التحدث إلى شخص نثق به، أو تفريغ مشاعرنا على الورق، لأن كبت المشاعر يؤدي إلى مشاكل صحية.

4- جلسات التأمل والتخيل الإيجابي.

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5- تنظيم برنامج للحياة اليومية بطريقة متوازنة، بحيث يتضمن وقتًا للعمل، ووقتًا للحياة الاجتماعية والروحية.

6- القيام بممارسة التمارين الرياضية وتمارين التنفس، والحرص على تناول غذاء صحي متوازن، وتجنب التدخين والكحول والتقليل من الكافيين.

7- وضع حدود للعلاقات الاجتماعية بطريقة ترضي الناس دون أن ننسى احتياجاتنا للراحة ولقدر من الخصوصية.

8- قراءة القرآن والصلاة والدعاء.والروحية.

9- القيام بممارسة التمارين الرياضية وتمارين التنفس، والحرص على تناول غذاء صحي متوازن، وتجنب التدخين والكحول والتقليل من الكافيين.

10- وضع حدود للعلاقات الاجتماعية بطريقة ترضي الناس دون أن ننسى احتياجاتنا للراحة ولقدر من الخصوصية.

11- قراءة القرآن والصلاة والدعاء.

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