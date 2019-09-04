وزير التعليم العالي يترأس اجتماع اللجنة العليا للمشروعات القومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا شبل:

عقدت اللجنة العليا للمشروعات القومية اجتماعا، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الثلاثاء، بحضور عدد من قيادات الوزارة، وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارات التعليم العالي والإسكان والاتصالات، بمقر الوزارة.

في بداية الاجتماع أكد وزير التعليم العالي أنه جار متابعة المشروعات القومية الجديدة، موجها بضرورة الانتهاء من استعدادات شراء الأجهزة والمعامل البحثية والتشطبيات اللازمة في أقرب وقت ممكن بالجامعات الجديدة، ووضع جدول زمني محدد لتسليمها، مضيفا أهمية مراعاة أن تكون المعامل مجهزة بما يمكن من إجراء الامتحانات الإلكترونية الموحدة للطلاب.

وحسب بيان، اليوم، أشار الوزير إلى أهمية وضع خطة إعلامية متكاملة للتعريف بالمشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي، موجهًا بالاستفادة من الموقع المتميز للجامعات الجديدة لجذب الطلاب للدراسة ببرامجها الجديدة سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي.

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وخلال الاجتماع استعرض الدكتور عبد الحميد شعيرة، رئيس لجنة قطاع الدراسات الهندسية، آخر تطورات معدلات التنفيذ والإنجاز بجامعتي الملك سلمان، والجلالة، وكذلك إجراءات الانتهاء من اختيار القيادات الأكاديمية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات الجديدة، وكذلك التخصصات العلمية.

وبعد العرض وجه وزير التعليم العالي، بضرورة إنجاز المشروعات الجديدة وفقا للجداول الزمنية المحددة لها، تنفيذًا لخطة الوزارة في التوسع في إنشاء الجامعات وإتاحة التعليم العالي، مشيرًا إلى أهمية متابعة العمل لضمان تنفيذ المشروعات التعليمية الجديدة طبقا لأعلى المواصفات العالمية، مع التأكيد على توافر متطلبات العملية التعليمية شاملة المباني التعليمية، والمعامل البحثية، وتوفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الطلابية المختلفة.

وانتقل إلى متابعة آخر التطورات بالكليات التكنولوجية بالجامعات التكنولوجية بالقاهرة الجديدة وبني سويف وقويسنا، واطمأن الوزير على قرب الانتهاء من كافة التجهيزات استعدادا لبدء العام الدراسي.