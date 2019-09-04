استبعاد مدير مدرسة بقليوب وإحالة جميع العاملين للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية -أسامة علاء الدين:

قرر طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، استبعاد مدير مدرسة الشهيد وليد إسماعيل الثانوية بنين بقليوب، وعودته إلى وظيفته الأصلية معلم حاسب آلي، ونقله إلى مدرسة أخرى بإدارة قليوب، وإحالة جميع العاملين بالمدرسة للتحقيق بمعرفة الشئون القانونية بالإدارة التعليمية بقليوب، وإخطار وكيل الوزارة بنتيجة التحقيقات، بسبب إغلاق المدرسة.

وجرى تشكيل لجنة برئاسة مدير الإدارة التعليمية وإدارات المتابعة والتوجيه المالي والإداري بالإدارة، ومسئول الأمن بالإدارة لتنفيذ قرارات وكيل الوزارة، ومتابعة حالة المدرسة من كافة النواحي الإدارية والتعليمية.

وجاء قرار وكيل الوزارة عقب جولته المفاجئة على عدد من المدارس بإدارة قليوب التعليمية، يرافقه خالد الشربيني مدير عام الإدارة، لمتابعة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، حيث فوجئ وكيل الوزارة بإغلاق باب المدرسة، وعدم تواجد العاملين بها حتى الساعة الثامنة وخمسون دقيقة صباحًا وعدم الالتزام بمواعيد العمل الرسمية.

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، مدير مدرسة قليوب الثانوية الصناعية بنات، بالاهتمام بالأعمال الخاصة بالصيانة والنظافة بمبنى المدرسة.