خلال 24 ساعة .. تنفيذ 54 ألف حكم قضائي متنوع وضبط 173 قضية مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية، والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية أسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 36 قطعة سلاح ناري بحوزة 36 متهمًا، وتنفيذ 54 ألف و86 حكم قضائي متنوع. وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، نجحت الحملات في ضبط 173 قضية مخدرات بحوزة 185 متهمًا، ضُبط خلالها كمية من المواد المخدرة وزنت 23 كيلو جرام. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارِ استمرار الحملات الأمنية.

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