"التعليم" تواصل تدريب معلمي رياض الأطفال على ألنظام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

واصلت وزارة التربية والتعليم تدريبات المعلمين على نظام التعليم الجديد؛ حيث جرى الانتهاء من التدريب التنشيطي لجميع معلمي رياض الأطفال بجميع المحافظات في الفترة من 25 إلى 28 أغسطس 2019، كما جرى الانتهاء من تدريبات اللغة الإنجليزية لمدربي رياض الأطفال (connect) ومدربي الصفين الأول والثاني (connect plus) خلال الفترة من 24 إلى 29 أغسطس 2019 بإجمالي عدد 860 مدرب.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أوضحت الوزارة أنه جاري تدريب جميع معلمي اللغة العربية للصف الأول الابتدائي على مهارات اللغة العربية، وجميع معلمي الرياضيات على مهارات الرياضيات، وكذلك تدريب 5440 موجه/معلم أول مرشد من الإدارات التعليمية المختلفة، بالإضافة إلى تدريب مديري المدارس الابتدائية، وذلك في قاعات التدريب التابعة للمديرية والإدارات التعليمية، بواسطة المدربين الذين تم تدريبهم من قبل وذلك استعدادًا للعام الدراسي الجديد.

وأشارت إلى أنه في ظل التعاون المستمر والمثمر بين الوزارة والمجلس الثقافي البريطاني، واستمرارًا لأنشطة البرنامج الوطني لتدريب المعلمين (NTTP) تم الانتهاء من المرحلة الثالثة من تدريب عدد 488 من معلمي اللغة الإنجليزية في المدارس الابتدائية الرسمية والرسمية لغات ومعلمي العلوم والرياضيات في المدارس الابتدائية الرسمية لغات.

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وتابعت: "أما فيما يتعلق ببرنامج ربط الصفوف الدراسية (Connecting Classrooms) والذي يعمل في مصر بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ عام 2009، ويقدم البرنامج مجموعة من التدريبات الخاصة بمدراء المدارس والمعلمين، مع التركيز على مهارات القرن الحادي والعشرين، جاري تنفيذ خطة التدريبات المزمع عقدها بمدينة الغردقة، وذلك لعدد (80) من معلمي المدارس الرسمية بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 6-8 سبتمبر 2019".

وقال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إن الوزارة تحرص على تقديم برامج توعية للمتدربين بالتزامن مع برامج تدريبات التعليم، تهدف إلى نشر الوعي في المجتمع بتصحيح مفاهيم الحياة المغلوطة ونشر القيم الإنسانية السامية في المجتمع وحث الشباب على العمل بروح الفريق وشحذ الهمم وتحويل الفكر السلبي إلى فكر إيجابي وبناء ورفع مستوي وعي المعلم لأنه حجر الأساس لأي تطوير في منظومة التعليم.

​وأضاف عمر أنه تقرر عقد ورش عمل تدريبية بالشراكة مع شركة مايكروسوفت لعدد 650 من مدربي شهادات مايكروسوفت (MCE – MOS – MTA) لتنمية مهاراتهم ولمواكبة التحديثات التي تمت في البرامج التدريبية لهذه الشهادات واختباراتها وذلك تمهيدًا لتدريب المعلمين الراغبين في الحصول على هذه الشهادات.

وأشار إلى أنه جاري تدريب عدد 1110 من موجهي ومعلمي الصف الأول الابتدائي من عدد 557 مدرسة ابتدائي بمحافظة الفيوم بالتعاون مع دار نهضة مصر للنشر، وذلك على برنامج "قيم المواطنة" بهدف تنمية وبث روح القيم والأخلاق والمواطنة لدى التلاميذ من خلال التواصل مع أهم مؤثر في التلميذ وهو المعلم.