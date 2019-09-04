إنذار أصحاب العقارات للالتزام باللون الموحد للمباني في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر – محمد محروس:

وجه المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بإلزام أصحاب المنازل والعقارات بالطرق الرئيسية بالمراكز والمدن، بتنفيذ قرار الطلاء باللون الموحد، وذلك خلال الاجتماع الذي عقده بديوان عام المحافظة، بحضور رؤساء المدن والمراكز.

وعقد العميد محمد عياد رئيس مركز ومدينة اجتماعا بحضور مهندسي وفنيي الإدارة الهندسية بالمركز، بحضور الدكتور محمد محمود رزق نائب رئيس المركز، والمهندس علي سيد صادق سكرتير عام المركز، بإرسال إنذارات لأصحاب العقارات والمنشآت، بالالتزام باللون الموحد للعقارات والمباني والمنشآت بالطرق الرئيسية بالمدينة.

وشرع أصحاب المباني والعقارات فعليًا في دهان العقارات باللون الموحد، طبقًا للقواعد واللوائح المتفق عليها .