الحكومة تحسم جدل فصل أيام البنين عن البنات بالجامعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

أعلن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تردد في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تُفيد فصل وزارة التعليم العالي أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات بدايةً من العام المقبل، على أن يتم تخصيص ثلاثة أيام للبنين وثلاثة أخرى للبنات، عاري تمامًا عن الصحة.

وأوضح المركز في تقرير كشف الحقائق، اليوم الأربعاء، أنه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لما تم تداوله بشأن فصل أيام الحضور بين الطلاب والطالبات بالجامعات، مُشددةً على أن نظام الحضور بكافة الجامعات المصرية لم يطرأ عليه تغيير وفقاً للقواعد واللوائح المنظمة في هذا الشأن، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى التزام جميع الجامعات المصرية بالأعراف والتقاليد الجامعية المعمول ‏بها عالميًا مع التعامل الفوري في حالة الخروج عن تلك الأعراف، مُوضحةً أن الجامعات المصرية تشهد حالياً ‏تطوراً كبيراً وتعاوناً مع العديد من الجامعات الدولية، بهدف ‏تطوير البرامج التعليمية، وتقديم برامج جديدة تتماشى مع سوق العمل، ويأتي ذلك في إطار خطة الدولة للنهوض بالتعليم الجامعي؛ لتخريج كوادر من ‏الشباب المصري على مستوى متميز علمياً وفنياً؛ ‏ليكون قادراً على دفع عجلة التنمية في مصر خلال المرحلة المستقبلية القادمة.