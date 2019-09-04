أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيبث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عبر موقعه الرسمي وكذلك عبر قناته الرسمية على شبكة "يوتيوب".
ويبث فيفا العديد من المباريات في الدور الأول من تصفيات المونديال بين يومي الرابع والعاشر من الشهر الجاري.
وأوضح فيفا - على موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 أنه من بين المباريات التي ستبث عبر الموقع الرسمي للفيفا وكذلك عبر قناته الرسمية على شبكة "يوتيوب" مواجهة الطوغو مع جزر القمر وغامبيا مع أنغولا وزيمبابوي مع الصومال.
كانت هذه تفاصيل خبر "الفيفا" تبثّ مقابلات تصفيات مونديال 2022 عبر موقعها الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.