"الفيفا" تبثّ مقابلات تصفيات مونديال 2022 عبر موقعها الرسمي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أنه سيبث مباريات تصفيات كأس العالم 2022 عبر موقعه الرسمي وكذلك عبر قناته الرسمية على شبكة "يوتيوب".

ويبث فيفا العديد من المباريات في الدور الأول من تصفيات المونديال بين يومي الرابع والعاشر من الشهر الجاري.

Advertisements

وأوضح فيفا - على موقعه الرسمي اليوم الثلاثاء 3 سبتمبر 2019 أنه من بين المباريات التي ستبث عبر الموقع الرسمي للفيفا وكذلك عبر قناته الرسمية على شبكة "يوتيوب" مواجهة الطوغو مع جزر القمر وغامبيا مع أنغولا وزيمبابوي مع الصومال.