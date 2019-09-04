اصطدام طائرتين في مطار بضواحي موسكو

اصطدمت طائرتان، اليوم الثلاثاء، على مدرج الإقلاع في مطار ”شيريميتيفو“ في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وتم إجلاء الركاب دون وقوع إصابات.

ونقلت وكالة ”تاس“ عن مصدر في خدمات الطيران (لم تسمّه) قوله: لقد ”اصطدم جناحا طائرتين في شيريميتيفو على المدرج.. يتم حاليًا إجلاء الركاب، وفحص الطائرتين“.

وقال المصدر إنه ”لم يصب أحد في الحادث“، موضحًا أن إحدى الطائرتين التابعتين للخطوط الجوية Royal Flight و Aeroflot كانت فارغة، والثانية تستعد لرحلة إلى العاصمة الصينية بكين ومحملة بالركاب.