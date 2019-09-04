الحرس الثوري الإيراني يحتجز سبعة قوارب صيد في خليج عمان

أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه احتجز سبعة قوارب صيد واعتقل 24 أجنبيا كانوا على متنها قرب ميناء جاسك في خليج عمان اليوم الأربعاء. وحسب تقارير، فإن الحرس الثوري أكد أن قوارب الصيد انتهكت القوانين الخاصة بالصيد واقتربت من السواحل الإيرانية أكثر من المسافة القانونية. من المسافة القانونية. وأشار الحرس الثوري إلى مصادرة 222 طن من الأسماك كانت على متن القوارب المذكورة. يٌذكر أن شركة “ستينا بَلك” المالكة السويدية للسفينة “ستينا إمبيرو” ،التي احتجزتها إيران في يوليو الماضي، أعلنت اليوم عن إطلاق سراح سبعة من أفراد طاقمها.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة إريك هانيل “سيتم إطلاق سراح سبعة من أفراد الطاقم وفقًا للسلطات الإيرانية (….) لكننا لا نعرف متى.. كان على متن الناقلة التي ترفع العلم البريطاني طاقمًا مكونًا من 23 شخصًا بينهم 18 هنديًا. ويأتي الباقون من الفيليبين ولاتفيا وروسيا. الماضي، أعلنت اليوم عن إطلاق سراح سبعة من أفراد طاقمها.وقال الرئيس التنفيذي للشركة إريك هانيل “سيتم إطلاق سراح سبعة من أفراد الطاقم وفقًا للسلطات الإيرانية (….) لكننا لا نعرف متى.. كان على متن الناقلة التي ترفع العلم البريطاني طاقمًا مكونًا من 23 شخصًا بينهم 18 هنديًا. ويأتي الباقون من الفيليبين ولاتفيا وروسيا.

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