مباحثات بين ممثلي برلمان كردستان واتحاد البرلمانات العربية لتنمية العلاقات

بحث نائب رئيس برلمان إقليم كردستان، هيمن هورامي، مع الأمين العام لجمعية البرلمانات الآسيوية الدكتور محمد رضا مجيدي ، أعمال الجمعية وتاريخها.

ويأتي ذلك خلال لقاء جمع بين هيمن هورامي نائب رئيس برلمان إقليم كردستان ، اليوم الأربعاء؛ على هامش زيارته لبغداد بدعوة رسمية من رئيس مجلس النواب العراقي للمشاركة في اجتماعات أعمال لجنة التخطيط والموازنة في جمعية البرلمانات الآسيوية، والدكتور محمد رضا مجيدي الأمين

العام لجمعية البرلمانات الآسيوية والوفد المرافق له.

وأعرب مجيدي عن سعادته بلقائه بوفد برلمان كردستان وتمنى أن تتطور العلاقات بين الجابين في المستقبل.

وضمن سلسلة لقاءاته في العاصمة العراقية بغداد؛ التقى وفد برلمان كردستان بالسيد فايز علي الشوابكة السكرتير العام لاتحاد البرلمانات العربية، وجرى خلال اللقاء بحث العمل البرلماني

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وأهمية وجود علاقات صداقة بين برلمان كردستان واتحاد البرلمانات العربية.

ومن جهته أعرب هورامي عن سعادة برلمان كردستان للترحيب باتحاد البرلمانات العربية وتنمية العلاقات بين الجانبين.

من جانبه؛ عبر السكرتير العام لاتحاد البرلمانات العربية عن سعادته باللقاء مع الوفد البرلماني الكردستاني وزيارة برلمان كردستان اذا ما توفرت الفرصة له.

وتأتي الزيارة تلبية لدعوة رسمية من محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، حيث انطلقت اليوم الأربعاء، أعمال لجنة التخطيط والموازنة في البرلمانات الآسيوية بمشاركة 16 دولة عربية وآسيوية.