زعيمة هونج كونج تعلن سحب مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين

أعلنت الرئيسة التنفيذية في هونج كونج، كاري لام، اليوم الأربعاء، سحب مشروع قانون تسليم المجرمين إلى الصين، والذى تسبب فى احتجاجات وغضب شعبي عارم، استمر شهورا.

أذاعت النبأ قناة سكاي نيوز الإخبارية، مشيرة إلى أن هونج كونج شهدت مظاهرات واحتجاجات عارمة على

خلفية هذا القانون.وكانت زعيمة هونج كونج، قد أعلنت أنها لم تقدم استقالتها إلى الصين، وذلك في تعليق على تسجيل صوتي لها تم تسريبه تقول فيه: "إذا كان لدي خيار، فإن أول شيء يجب القيام به هو الاستقالة".وقد انفجرت الاحتجاجات في 28 أبريل من هذا العام في هونج كونج، ومدن أخرى في أنحاء العالم، تطالب بسحب مشروع قانون تسليم المجرمين الهاربين الذي اقترحته حكومة فيكتوريا، وذلك خشية أن يؤدي مشروع القانون إلى السماح للبر الرئيسي الصيني بالتدخل في النظام القانوني المستقل لهونج كونج المتمتعة بحكم ذاتي جزئي.