مصرع طفل وإصابة 11 شخصًا جراء اندلاع حريق بمبنى سكني شرقي فرنسا

لقي طفل يبلغ من العمر 11 عامًا حتفه، وأُصِيب 11 شخصًا، جراء اندلاع حريق ضخم في مبنى سكني بمدينة "شيلتيهايم" في الضواحي الشمالية لمدينة

"ستراسبورج" شرقي فرنسا.وذكر راديو "أوروبا 1" اليوم الأربعاء أن الشرطة الفرنسية ألقت القبض على شخص يشتبه به، واعترف -أثناء احتجازه في "ستراسبورج"- بإشعاله النار عمدًا في المبنى.وأضاف الراديو أنه لا يوجد دافع عنصري، ولكن الحريق مجرد عمل قام به شخص مخمور ومعروف لدى الشرطة بإضرامه حرائق عمد سابقا.