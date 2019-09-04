النمسا: ترحيل مواطنين أفغان من مرفوضي اللجوء والمدانين في جرائم

بدأت وزارة الداخلية النمساوية، اليوم الأربعاء، ترحيل عدد من مرفوضي اللجوء الأفغان إلى بلادهم، مشيرة إلى أن 40 في المائة من المرحلين أدينوا بحكم قضائي في جرائم جنائية، وحصل الباقون على قرار لجوء سلبي نهائي.

وذكر بيان للوزارة اليوم أنه لا توجد بين

المرحلين نساء أو أطفال قصر منفردون، والجميع مصحوبون بأسرهم كاملة، لافتًا إلى أن معظم المرحلين من الشباب.وأشار البيان إلى النمسا تنسق مع بقية الشركاء الأوروبيين في رحلات إعادة مرفوضي اللجوء إلى بلادهم كما تراقب الوضع السياسي في دول منشأ الهجرة ومنها أفغانستان.وذكر البيان أنه سيتم إعادة الأشخاص إلى أفغانستان إجباريًا بعد انتهاء كافة الإجراءات القانونية والتأكد من رفض طلبات اللجوء بشكل نهائي حيث ما زالوا يقيمون في النمسا على الرغم من إبلاغهم بضرورة مغادرة البلاد، لافتًا إلى أنه كان من المفترض أن يقوم هؤلاء بمغادرة الأراضي النمساوية طواعية.