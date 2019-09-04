محكمة أسكتلندية تعتبر قرار جونسون تعليق البرلمان البريطاني قانونياً

بتّ قاض بريطاني في أعلى هيئة قضائية مختصة في أسكتلندا، اليوم الأربعاء، لصالح قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون المحافظ تعليق أعمال البرلمان.

ورفض القاضي ريموند دوهرتي في أدنبره طعناً قضائياً قدمه معارضو جونسون، هو أحد الطعون العديدة المرفوعة أمام المحاكم.

وكان جونسون، أعلن الأربعاء تمديد تعليق البرلمان لغاية 14 أكتوبر، قبل أسبوعين على الموعد المقرر لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، ما أثار غضب النواب المعارضين لـ"بريكست".

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ويستعد جونسون للدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، بعد الهزيمة النكراء، التي مني بها مساء الثلاثاء، في مجلس العموم، حيث وافق النواب على مذكرة ترمي لتأجيل خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر تفادياً لحصول "بريكست" من دون اتفاق.

وفي ختام نقاش حام أجرى مجلس العموم تصويتاً حاسماً حقّق فيه النواب الرافضون لحصول "بريكست"، بدون اتفاق فوزاً مدوّياً إذ أتت نتيجة التصويت 328 مقابل 301، ممّا سمح لهم بالتالي الإمساك بزمام الأجندة البرلمانية التي عادة ما تكون في يد الحكومة.