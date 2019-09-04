كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضاحي خلفان يسخر من شعار مونديال قطر بطريقة مثيرة! والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سخر نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان من شعار مونديال قطر بطريقة لافتة، مشيرا إلى أن مصممه اقتبسه من الأفعى، مضيفا قوله "اقتباس موفق"!

وغرّد خلفان منتقدًا الكاتب الإماراتي عبد الغفار وقوم عبد الغفار، حيث كتب يقول بعد تغريدته الساخرة من الشعار الرياضي القطري: "المشكلة الآن قوم عبد الغفار..بيصدعوني.. بتهمة الإساءة لسمعة الدولة".

كما خص خلفان غريمه عبد الغفار بتغريدة أخرى قال في شطرها الأخير: "عبد الغفار يلومنا لأننا نسيئ إلى أعدائنا".

ويرد نائب رئيس شرطة دبي بهاتين التغريدتين على الكاتب الإماراتي عبد الغفار الحسين الذي انتقد بشدة من وصفهم بـ"بعض المحسوبين على أجهزة الدولة والحكومات المحلية يتجاوزون كل الأعراف في مواقفهم وأقوالهم السلبية ضد الدول والآخرين ويسيئون إلى الإمارات وسمعتها".