كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تخفض مشترياتها اليومية من العملات الأجنبية في سبتمبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت وزارة المالية الروسية اليوم الاربعاء انها ستشتري 8.9 مليار روبل (134.86 مليون دولار) من العملة الاجنبية يوميا بين 6 سبتمبر و4 أكتوبر بانخفاض من 11.2 مليار روبل في اليوم خلال آخر مشترياتها.

وقالت الوزارة إن مشتريات العملات الأجنبية في السوق ستصل إلى 187.1 مليار روبل خلال تلك الفترة، انخفاضًا من 246.2 مليار روبل التي أنفقت في الفترة من 7 أغسطس إلى 5 سبتمبر.

وأظهر استطلاع أن المحللين توقعوا في المتوسط أن تصل مشتريات الفوركس الحكومية إلى 212.5 مليار روبل في الفترة من 6 سبتمبر إلى 4 أكتوبر.

وسيكون المبلغ الإجمالي لمشتريات العملات الأجنبية للولاية أعلى حيث استأنف البنك المركزي هذا العام مشتريات العملات الأجنبية التي تم تأجيلها في عام 2018 بسبب تقلبات العملة المزدوجة.

Advertisements

أكدت وزارة المالية الروسية في وقتٍ سابق حول عزمها زيادة الضرائب على قطاع الإنتاج النفطي، وبررت ذلك بالحاجة إلى التعويض عن إيرادات لن تُحَصِلها الميزانية بسبب منح تسهيلات ضريبية إضافية لمشروع إنتاج نفطي.

وفي غضون ذلك كشفت دراسة أعدتها صحيفة «آر بي كا» عن مدى ارتباط إيرادات الميزانية بقطاعي النفط والغاز، وقالت إن الزيادة التي أعلنتها الحكومة على إيرادات القطاعات غير النفطية، هي في الواقع عائدات مصدرها ضرائب على القطاع النفطي.

وكانت صحيفة «كوميرسانت» الروسية قالت: "أن وزارة المالية قد تزيد العبء الضريبي على القطاع النفطي.

