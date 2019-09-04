كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "جونسون" يجري تصويتا اليوم لإجراء انتخابات مبكرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحاول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة اليوم الأربعاء، بعد أن منحه المشرعون الذين سعوا لمنعه من إخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون عقد خروج، هزيمة برلمانية متواضعة، كما ذكرت وكالة "رويترز".

وحسبما أوردت الوكالة، تحرك البرلمان يترك خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في الهواء، مع نتائج محتملة تتراوح من خروج مضطرب بلا صفقة إلى التخلي عن المسعى برمته - كلتا النتيجتين لن تكونا مقبولة بالنسبة لأصوات الناخبين في المملكة المتحدة.

هزم تحالف من مشرعي المعارضة بدعم من 21 متمردا من حزب المحافظين - حزب جونسون -، الحكومة يوم أمس الثلاثاء، بناء على اقتراح يسمح لهم لمحاولة تمرير قانون من شأنه أن يمتد لمدة ثلاثة أشهر إلى تاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ووصف "جونسون" التمرد بأنه محاولة للاستسلام للاتحاد الأوروبي، وتعهد بعدم تأخير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي إلى ما بعد 31 أكتوبر. وقال، إن البلاد بحاجة إلى انتخابات. ومن المقرر أن تجري الحكومة تصويتا على الانتخابات لنحو 1800 بتوقيت جرينتش اليوم الاربعاء.

لكن أحزاب المعارضة والمتمردون في حزبه قالوا، إنهم لن يسمحوا "بتهريب" خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة تحت غطاء الانتخابات.

وقال كير ستارمر، الرجل البارز في حزب العمال المعارض في خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي: "لن نرقص على أنغامه. من الواضح ما كان عليه. إنه يريد اعتراض مشروع القانون هذا بعد أن فقد السيطرة على البرلمان ومنعنا من إنهاء مهمة في متناول اليد".

وأضاف: "لن نصوت مع بوريس جونسون اليوم لحرمان أنفسنا من فرصة لإكمال الأعمال التجارية التي سيطرنا عليها للتو من المنزل للقيام به".

وعد "جونسون" بقيادة المملكة المتحدة للخروج من الاتحاد الأوروبي في 31 أكتوبر مع أو بدون صفقة، مما أثار مخاوف من أنه يمكن أن يقفز خامس أكبر اقتصاد في العالم إلى خروج مفاجئ عن الكتلة دون اتفاق على كيفية التعامل مع كل شيء من الغذاء اللوائح على واردات مكونات السيارات.

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مواجهة البرلمان

تستمر المواجهة بين رئيس الوزراء والبرلمان، اليوم الأربعاء، بمجموعة من الأحداث المزمعة، بما في ذلك التصويت على محاولة عرقلة أي صفقة، والتصويت على محاولة "جونسون" الانتخابية وطرح الأسئلة الأسبوعية على رئيس الوزراء.

وقال سيتي بنك الاستثمار الأمريكي: "القضية الأساسية هي انتخابات ما قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، ولكن ليس بالضرورة قبل 31 أكتوبر. لا يوجد خطر قائم على الصفقة، لكن يتم حاليًا تغليفه في الانتخابات العامة".

من شأن الانتخابات أن تفتح ثلاثة خيارات رئيسية: حكومة تدعم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تحت حكم جونسون، أو حكومة عمالية يقودها الاشتراكي المخضرم جيرمي كوربين أو برلمان معلق يمكن أن يؤدي إلى ائتلاف أو حكومة أقلية من نوع ما.

في إشارة إلى مدى تشويه بريكست للسياسة البريطانية، تعهد "جونسون" بطرد 21 متمردًا من حزب المحافظين - بمن فيهم حفيد زعيم الحرب العالمية الثانية في بريطانيا ونستون تشرشل ووزيرتي مالية سابقتين -. كما خسر جونسون أغلبيته في البرلمان.

وكتبت روث ديفيدسون، التي استقالت من منصب زعيم المحافظين في اسكتلندا الأسبوع الماضي، على "تويتر": "كيف، باسم كل ما هو جيد ومقدس، لم يعد هناك مجال في حزب المحافظين لنيكولاس سواميس؟".

وقال "جونسون"، إنه لا يريد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة - والتي يحذر المستثمرون من أنها سوف تفسد الأسواق المالية وتبعث صدمة في الاقتصاد الأوروبي - ولكن كان من الضروري وضعه على الطاولة حتى تتمكن بريطانيا من التفاوض بشأن النتيجة التي تريدها.

لقد رفض الاتحاد الأوروبي إعادة التفاوض على اتفاق الانسحاب الذي تم التوصل إليه مع سلف "جونسون"، تيريزا ماي، في نوفمبر الماضي، وكانت هناك تقارير في الصحف البريطانية تفيد بأن كبير مستشارين جونسون دومينيك كامينغز، وصف المفاوضات بأنها مجرد خدعة.

عندما سُئل، اليوم الأربعاء، عما لو كان كذلك.. كيف رأى مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أجاب "كامينغز": "لا. أنا لم أقل ذلك أبدا". حسب "رويترز"