صعقة ألعاب نارية تنهي حياة مغنية مشهورة في إسبانيا – فيديو

لقيت مغنية إسبانية شهيرة مصرعها على خشبة المسرح، أمس الاثنين، في لاس بيرلاناس في إسبانيا، بسبب تعرضها لصعقة مباشرة بالألعاب النارية، التي كانت جزءا من مؤثرات الحفل الغنائي، الذي شاركت فيه.
ووثق فيديو، نشره موقع “دايلي ميل” البريطاني، لحظة صعق المغنية الإسبانية “جوانا ساينز”، البالغة من العمر 30 سنة، والتي شاركت في حفل غنائي إلى جانب 15 من زملائها، ضمن فرقة “The Super Hollywood Orchestra”.
وأضاف الموقع ذاته أنه جرى نقل المغنية على وجه السرعة إلى المستشفى، إلا أنها توفيت متأثرة بجروح خطيرة، في حين فتحت المصالح الأمنية المختصة تحقيقا في الموضوع لتحديد ظروفه، وملابساته.
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