بمعدل حصة في اليوم.. الأسود يواصلون تحضيراتهم لمباراتي بوركينافاسو والنيجر

تواصل عناصر المنتخب الوطني لكرة القدم استعداداتها للمباراتين الوديتين أمام كل من بوركينافاسو، يوم 6 شتنبر الجاري، والنيجر في 10 من الشهر ذاته.

ويخوض لاعبو المنتخب لليوم الثالث على التوالي تداريبهم في ملحق ملعب مراكش الدولي، حيث برمج وحيد خاليلوزيتش حصة واحدة، اليوم الأربعاء، على غرار، يوم أمس الثلاثاء.

وركز المدرب البوسني خلال تداريب المجموعة الوطنية، على الجانب التقني، والبدني، والتكتيكي، للوقوف على التوليفة الرسمية، التي سيعتمد عليها في المواجهتين الوديتين.

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وانخرط في التداريب الجماعية للأسود، كل اللاعبين، الذين وُجهت إليهم الدعوة، من طرف الناخب الوطني، باستثناء الخماسي، الذي غادر تجمع المنتخب بسبب الإصابة.

وفرضت الإصابة، أمس الثلاثاء، على كل من رومان سايس، ويونس بلهندة، والمهدي بوربيعة، بالإضافة إلى الثنائي الرجاء الرياضي، بدر بانون، وعمر بوطيب، مغادرة بعثة المنتخب الوطني بمراكش.

وتدخل مباراتي بوركينافاسو، والنيجر، المقرر خوضهما على أرضية الملعب الكبير في المدينة الحمراء ضمن استعدادات المنتخب الوطني، للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا، الكاميرون 2021.