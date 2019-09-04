حريق منطقة “عشاشة تاسيفت” بإقليم شفشاون يلتهم 470 هكتارا من الغطاء الغابوي والسلطات تسارع الزمن لإخماده

لاتزال عناصر الوقاية المدنية، منذ الخميس الماضي، في إقليم شفشاون، تسابق الزمن من أجل إخماد الحرائق، التي التهمت 470 هكتارا من الغطاء الغابوي إلى حدود اللحظة في منطقة “عشاشة تاسيفت”.

وبحسب المعطيات المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن 270 فردا من مصالح المياه والغابات ومحاربة التصحر والوقاية المدنية، والقوات المساعدة، والقوات المسلحة الملكية، والسلطات المحلية، مدعومة من 8 طائرات متخصصة في إطفاء الحرائق، تضاعف جهودها من أجل إخماد النيران المشتعلة، إذ من المرجح أن تتم السيطرة عليه، خلال الساعات القادمة من اليوم الخميس.

وكان الحريق قد أتى، الخميس الماضي، على نحو 65 هكتارا من الغطاء الغابوي لمنطقة “عشاشة تاسيفت”، التابعة لإقليم شفشاون، قبل أن ينتشر ويلتهم مئات الهكتارات الأخرى، حيث ساهمت صعوبة التضاريس في المنطقة في السيطرة عليه.