بعدما طالبته الجماهير بالرحيل.. الأهلي يرد: “لا توجد نية لبيع أزارو”

يتجه النادي الأهلي المصري لكرة القدم إلى الحفاظ على مهاجمه المغربي، وليد أزارو مع الفريق، ورفض بيعه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، في تصريحات لقناة الفريق، أن بطل مصر لا ينوي التفريط في أزارو خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال عبد الحفيظ: “لا توجد نية لبيع أزارو، على الرغم من إمكانية حصولنا على عرض مالي مهم مقابل بيعه، لكن النادي لا يفكر في ذلك، شأنه شأن أغاي وغيرالدو”.

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وعن الانتقادات، التي وجهتها جماهير بطل مصر للاعب المغربي، أشار مدير الكرة بالأهلي، أن خسارة الفريق يتحملها الفريق بأكمله، وليس لاعب محدد.

وكانت الجماهير الأهلاوية قد هتفت كثيرا ضد أزارو في اللقاء الأخير، الذي خاضه الفريق برسم إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا، أمام أطلع برا من جنوب السودان، علما أن اللاعب، البالغ من العمر 24 سنة، غاب عن المواجهة لاختيارات المدرب.

ورددت جماهير الأهلي عبارات من قبيل “سيبنا بقا يا عم.. خلي عندك دم”، بسبب إهداره مجموعة من الفرص في مباراة كأس مصر، التي خسرها نادي القرن أمام بيراميدز بهدف دون رد.