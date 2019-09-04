القضاء: السجن المؤبد لمدانة بإدارة شبكة دعارة في الديوانية

أصدرت محكمة جنايات الديوانية، الأربعاء، حكماً بالسجن المؤبد على امرأة أدينت بإدارة "شبكة للاتجار بالفتيات وممارسة الدعارة". وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "المتهمة القي القبض عليها بعد ورود شكوى من ساكني الحي وضع على أثرها كمين من قبل القوات الأمنية للقبض عليها بالجرم لمشهود".



وأضاف، أن "المحكمة عززت قناعتها بالأدلة والاعترافات ومحاضر الضبط وقررت إدانتها والحكم عليها بالسجن المؤبد استنادا للقرار 234 لسنة 2001 البند أولا /4,6 منه وبدلاله المادة 132/1 من قانون العقوبات".



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