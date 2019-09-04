2019-09-04 | 12:18 396 مشاهدة بدأت ملامح أزمة جديدة غير متوقعة ولا في سجل الحسابات بين العراق ولبنان، حيث حمل المندوب العراقي في الامم المتحدة محمد بحر العلوم، حقيبته وقال لدول العالم: الكويت أكلت حقنا ورسمت حدودنا المشتركة لا سيما في المناطق البحرية المشتركة... وقدم بحر العلوم احتجاج العراق على تصرف الكويت في ترسيم الحدود البحرية المشتركة من دون أن تأخذ رأي العراق، وكانه جار من سحاب. العراق أخذ من الحدود البحرية حصة العصفور فيما أخذت الكويت حصة الاسد والفيل معا... فهل يعد تصرف حكومة العراق تجاه الكويت مستفزا أم محقا؟

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كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هل تعد شكوى العراق تجاه الكويت مستفزة أم محقة؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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