ضبط 29 شاحنة محملة ببيض منتهي الصلاحية في بغداد

أعلنت مديرية نجدة بغداد، الأربعاء، ضبط 29 شاحنة محملة بالبيض المنتهي الصلاحية داخل مرآب في منطقة القاهة شمالي بغداد. وقال إعلام المديرية، إن "دوريات نجدة بغداد وضمن منطقة حي القاهرة ضبطت 29 (تريلة) محملة ببيض منتهي الصلاحية متوقفة مرآب ضمن المنطقة المذكورة". وأضاف إعلام المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "تم اتخاذ الإجراءات الأصولية".





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