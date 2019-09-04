اعلنت مديرية الدفاع المدني في الكوت، الاربعاء، عن مصرع مواطن إثر تعرضه لصعقه كهربائية بالمدينة. وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "مفارزنا في مركز الكوت بمديرية دفاع مدني واسط توجهت بأمرة مساعد ضابط المركز، الى احد المنازل في منطقة الشهداء بمدينة الكوت، حيث تبين انه تم احتراق أكوام من الخشب على سطح المنزل بعد تعرض صاحب المنزل الى صعقة كهربائية أدت إلى احتراقه بالكامل واحتراق أكوام من الخشب قريبة منه". واضافت ان "الفرق باشرت بأخماد النيران ونقل الجثة وتسليمها إلى الطب وفق السياقات القانونية المعتمدة". Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. صعقة كهربائية تنهي حياة مواطن في الكوت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.